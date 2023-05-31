رئيس «صحة النواب» يقترح إلغاء المجالس العليا للتعليم والاكتفاء بـ«الوطني»

أعلن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المحال من رئاسة مجلس الوزراء للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، موضحا أن الهدف منه خلق استراتيجيات ثابتة للتعليم لا تتغير بتغير الوزراء.

تشكيل المجلس يجب ألا يضم تنفيذيين

وأضاف «حاتم»، خلال كلمته بجلسة مناقشة قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم بلجنة التعليم في الحوار الوطني: «أتفق مع الدكتور محمد غنيم، على أن تشكيل المجلس يجب ألا يضم تنفيذيين ولكن خبراء لوضع الاستراتيجية، فالتنفيذيين دورهم التنفيذ وليس وضع الاستراتيجيات».

وأشار رئيس صحة النواب، إلى كثرة المجالس العليا للتعليم الموجودة في مصر، قائلا: «لدينا المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وللجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية وللفروع الأجنبية والمعاهد والتعليم قبل الجامعي».

إلغاء جميع المجالس العليا للتعليم

وشدد على ضرورة إلغاء جميع المجالس العليا للتعليم والاكتفاء بالمجلس الوطني الأعلى للتعليم، مطالبا بأن تكون تبعية المجلس للجهاز القومي لتنظيم وتمويل التعليم العالي ويكون برئاسة وزير التعليم العالي، ودوره منح رخص الجامعات ووضع قواعدها والاعتراف بالشهادات الخارجية وما يعادلها، موضحا أن التمويل يكون للطالب وليس للمؤسسة.