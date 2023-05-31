مصرع شخص في انقلاب سيارة بالدقهلية

لقي شخص مصرعه، نتيجة تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي، كان يستقلها في مياه ترعة الرياح التوفيقي أمام مصنع خضار أجا على طريق الواصل بين مركزي «أجا - ميت غمر» في محافظة الدقهلية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الرجل، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب سيارة في الرياح التوفيقي بالدقهلية

وتلقى اللواء مروان حبيب، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أجا، يفيد مصرع شخص نتيجة انقلاب سيارته في الرياح التوفيقي بناحية مركز أجا، وجرى نقله إلى مستشفى أجا المركزي، ونُقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفاة شخص في حادث انقلاب سيارة

وانتقل مدير الأمن ومأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، بقيادة المقدم دكتور أحمد الشوري، رئيس المباحث، إلى موقع الحادث، مع قوات الإنقاذ النهري، وتبين مصرع شخص نتيجة تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي في الترعة، مما أدى إلى وفاة شخص يدعى أحمد عبد الحميد محمد البسيوني، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشاله، وجاري البحث عن وجود أي أشخاص أخرى في المياه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.