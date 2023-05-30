مصرع رجل إثر انقلاب سيارة في ترعة بالدقهلية

لقي رجل مصرعه نتيجة تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي في الترعة بالقرب من مدينة السنبلاوين بالدقهلية، وجرى نقله إلى مستشفى السنبلاوين العام، وإيداع الجثة بالمشرحة لحين انتهاء الإجراءات اللازمة، و أخطرت النيابة العامة بالواقعة.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز السنبلاوين، يفيد بمصرع رجل نتيجة تعرضه لحادث إنقلاب سيارة في الترعة بالدقهلية، بالقرب من مدينة السنبلاوين.

مصرع رجل نتيجة انقلاب سيارة

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث، تبين مصرع رجل أثر انقلاب سيارته في الترعة بالقرب من مدينة السنبلاوين، ويدعي «أحمد رمضان يوسف» 40 عاما، من مركز السنبلاوين.

وهرعت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرعه، وجرى نقله إلى مستشفى السنبلاوين العام، وإيداع الجثة بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة. تحرر محضر بالواقعة وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.