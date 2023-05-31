درجات الحرارة غدا الخميس 1 يونيو.. القاهرة تسجل 40 مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس الموافق 1 يونيو 2023، حيث تصل العظمى على كل من القاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات الوجه البحري لـ40 والصغرى لـ27، والسواحل الشمالية 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة في الصعيد

وأضافت «الأرصاد» أن درجات الحرارة غدا على مناطق جنوب سيناء العظمى 40 والصغرى 28، شمال الصعيد 41 والصغرى 27، وجنوب الصعيد العظمى 43 والصغرى 28 درجة.

حالة الطقس غدا

وتشهد البلاد غدا نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ككما تشهد البلاد غدا طقس معتدل في الصباح الباكر شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة على مدن الجمهورية

وتستقر درجات الحرارة غدا الخميس على كافة الأنحاء حيت تسجل الآتي:

- القاهرة 40 - 24

- العاصمة الإدارية 40 - 24

- أكتوبر 40 - 25

- بنها 40 - 24

- دمنهور 39 - 23

- وادي النطرون 38 - 25

- كفر الشيخ 38 - 20

- المنصورة 40 - 22

- الزقازيق 40 - 24

- شبين الكوم 38 - 24

- طنطا 34 - 22

- دمياط 33 - 20

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 38 - 24

- السويس 34 - 24

- العريش 35 - 21

- رفح 29 - 20

- رأس سدر40 - 23

- نخل 36 - 14

- كاترين 30 - 12

- الطور 36 - 22

- طابا 35 - 21

- شرم الشيخ 40 - 26

- الإسكندرية 37 - 21

- العلمين الجديدة 36- 21

- مطروح 32 - 21

- السلوم 33 - 20

- سيوة 35 - 25

- رأس غارب 39 - 23

- الغردقة 38 - 26

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 26

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 31 - 28

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 40 - 25

- بني سويف 40 - 25

- المنيا 41 - 23

- أسيوط 40 - 22

- سوهاج 41 - 24

- قنا 42 - 26

- الأقصر 42 - 26

- أسوان 43 - 27

- الوادي الجديد 42 - 25

- أبو سمبل 41 - 25.