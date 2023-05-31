«الزناتي» يطالب بتمثيل «المعلمين» في المجلس الوطني للتعليم

طالب خلف الزناتي، نقيب المعلمين، بالانضمام إلى المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ليكون قوة اجتماعية، ولا يتحول المجلس إلى مجلس وزاري مصغر.

مطالبات بتمثيل نقابة المعلمين

كما طالب الزناتي، خلال كلمته في جلسة لمناقشة مشروع القانون في الحوار الوطني، بتمثيل نقابة المعلمين في المجلس، ليكون انعقاد المجلس جلسة كل شهرين بدلا من 3 أشهر.

ولفت إلى ضرورة ربط مخرجات التعليم بخطط التنمية، وإضافة البحث العلمي في مشروع القانون، متابعا أنّه يجب أنّ ينضم إلى مهام المجلس لاتخاذ ما يلزم للإصلاح السلوكي للقائمين على العملية التعلمية والحفاظ على الهوية المصرية، مقترحا أن يتضمن مشروع القانون تحديد آلية ملزمة للوزراء لتنفيذ الاستراتيجيات التي يتم وضعها.