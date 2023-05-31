بدائل الثانوية العامة.. تفاصيل مدارس البترول لطلاب الشهادة الإعدادية

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية عن بدائل الثانوية العامة مدارس البترول للدراسة العملية، إذ تساعد الطالب في الحصول على فرصة عمل مناسبة لهم في شركات أو مصانع في مجال البترول بعد التخرج وتعتبر دراسة البترول ومشتقاته من أهم المجالات التي يسعى إليها الطلاب بعد مرحلة الشهادة الإعدادية، تقدم «الوطن»، معلومات مناسبة عن بدائل الثانوية العامة مدارس البترول للطلاب الاسترشاد بها والتقديم فيما يناسبهم منها.

أماكن بدائل الثانوية العامة مدارس البترول

تتواجد بدائل الثانوية العامة مدارس البترول في عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد وتقبل هذه المدارس الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع كبير.

محافظة القاهرة

وتوجد مدرستين بالقاهرة منها مدرسة الطيران بطريق كرداسة بالقرب من طريق المنصورية وتشمل أقسام البترول والحاسب الآلي تخصص برمجة وصيانة وهندسة شبكات وفني كيميائي.

ومدرسة الشروق الصناعية المطورة لنظم المعلومات وتوجد بحي المعادي.

محافظة الجيزة

أما محافظة الجيزة يوجد بها فرع مدرسة واحدة وهي مدرسة الإسكندرية الثانوية الصناعية للبترول والنقل البحري والصناعات المتقدمة وتوجد في منطقة حدائق الأهرام القديمة بجوار بوابة خفرع الثانية.

محافظة الإسكندرية

وتوجد مدرسة الإسكندرية الثانوية الصناعية للبترول والنقل البحري والصناعات المتقدمة في محافظة الإسكندرية ولديها فرعين، الأول في منطقة الملاحة بجوار قسم ثالث المنتزه شارع الملك والفرع الثاني بطريق 45 الدولي حوض 6 علي ماهر أول سكة الشعيرة.

محافظة بورسعيد

وتوجد مدرسة حقل ظهر التكنولوجية ببورسعيد وهي أول مدرسة للتكنولوجيا الفنية التطبيقية ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، لإنشاء 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، وجرى تطويرها على أعلى مستوى، بالتعاون بين محافظة بورسعيد وشركة إيني بتروبل الإيطالية، وشركة السويدي، وتوفر 3 تخصصات للطلاب الدارسين بها.

وهم

- نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات.

- تشغيل صيانة معدات الطاقة

- الصيانة الكهربائية

وأوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن مدرسة حقل ظهر التكنولوجية تقع في حي المناخ ببورسعيد، وتستوعب 200 طالب سنويا في الصف الأول، وتقدم نظامًا دراسيًا فنيًا تكنولوجيًا على أعلى مستوى، كما أن الدراسة بها تؤهل الطالب لاكتساب الخبرات التي تفيده في سوق العمل، والالتحاق بمختلف الوظائف في مجال البترول والإلكترونيات وغيرها، ومن المقرر أن تستقبل المدرسة الطلاب خلال العام الثالث 2023.

محافظة الإسماعيلية

توجد بها المدرسة الفنية التجريبية المتقدمة في تكنولوجيا المعلومات قسم البترول وتوجد في منطقة الشيخ زايد بالاسماعيلية

محافظة مرسي مطروح

وتوجد بها المدرسة الفنية الصناعية بنين وهي من أقدم المدارس بالمحافظة وتوجد بجوار الماسة بمدرسة مطروح الزيتية بالقرب من قسم شرطة مطروح.

شروط التقديم لبدائل الثانوية العامة مدارس البترول

يشترط التقديم في بدائل الثانوية العامة مدارس البترول عدة شروط وهي:.

- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية في نفس العام بمجموع كبير تُحدده المحافظة الموجود فيها المدرسة أو العام الماضي.

- أن يكون الطالب حاصل على درجة عالية في اللغة الإنجليزية.

- أن لا يقل عمر الطالب عن 15 سنة ولا يزيد عمره عن 18 سنة.

- اجتياز الكشف الطبي والنفسي والرياضي.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

اجتياز الامتحان الشفهي والتحريري في مادتي اللغة العربية والإنجليزية بالإضافة إلى عقد المقابلة الشخصية للطالب والتأكد من رغبته في الالتحاق بالمدرسة.

مصروفات بدائل الثانوية العامة مدارس البترول

تختلف مصروفات بدائل الثانوية العامة مدارس البترول من مدرسة لأخرى وحسب كونها مدارس حكومية أو تجريبية أو خاصة ولكنها تبدأ من 1000 جنيه ولا تزيد عن 13 ألف جنيه في السنة الدراسية.