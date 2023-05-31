بدائل الثانوية العامة 2023.. كل ما تريد معرفته عن مدرسة بي تك للتكنولوجيا

يرغب الكثير من الطلاب في الالتحاق بمدرسة من بدائل الثانوية العامة 2023، عقب إتمام الشهادة الإعدادية، بينها مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك إمًا خوفًا من الثانوية العامة أو لتوفير الوقت والجهد، التي ازداد السؤال عليها كثيرًا، خصوصًا بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في بعض المحافظات، وقرب ظهورها في المحافظات الأخرى.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، إحدى بدائل الثانوية 2023 المميزة، التي يُقبل الكثيرون على الالتحاق بها نظرًا لمميزاتها المتعددة.

بدائل الثانوية العامة 2023

وتضم مختلف المحافظات، العديد من بدائل الثانوية العامة 2023 للبنات والبنين، بينها مدرسة بي تك للتكنولوجيا، حيث تشمل تلك البدائل مجالات متنوعة منها التكنولوجي والذهب والبترول والفندقي، وغيرها من المجالات التي تُساهم في تخريج شباب قادر على أنّ يقتحم سوق العمل، فضلًا عن إتاحة إكمال المرحلة الجامعية في كليات مميزة.

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

يرجع تأسيس مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية إلى عام 2020/2021، حيث جرى تأسيسها بالشراكة مع بي – تك للتجارة والتوزيع، لتضم العديد من التخصصات أبرزها التسويق، وأساليب عرض المنتجات، فضلًا عن الإمداد والتوريد، وخدمة العملاء، والخدمات اللوجيستية، وفق بيان سابق لها.

مميزات مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

وتكمن مميزات مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية في الآتي:

يحصل الطالب الذي تخرج بها يحصل على شهادة تخرج مصرية تطابق المعايير الدولية. توفير فرص تعيين في شركات الشريك الصناعي فور التخرج. الحصول على تدريب عملي طوال فترة الدراسة في عدة شركات صناعية. منح الطلاب مكافآت مالية خلال فترة التدريب. تسليم الطلاب زي مدرسي. يحصل الطالب فور إنهاء الدراسة على شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وقالت المدرسة في بيان سابق لها، إنّ الحد الأدنى للقبول يبلغ 230 درجة.

شروط التقديم في مدرسة بي تك

وفيما يخص شروط التقديم في مدرسة بي تك، فإنّها تتمثل في الآتي:

- أن يكون الطالب المتقدم من سكان محافظة القاهرة، أو الجيزة، أو القليوبية.

- أن يكون الطالب قد أتم الشهادة الإعدادية وحصل على مجموع لا يقل عن 230 درجة.

- أن يكون مصري الجنسية ولا يزيد عمره في 1 أكتوبر 2023 عن 18 سنة.

- اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات التي تتم داخل المدرسة.