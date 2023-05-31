البيت الأبيض يدين إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا: يشكل انتهاكا للقرارات

أعلن البيت الأبيض في بيان له، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا يحمل قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وأكد البيت الأبيض، أن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري، يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي ويثير التوترات ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وخارجها، مشيرا إلى أن الإطلاق الفضائي المزعوم تضمن تقنيات مرتبطة مباشرة ببرنامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية.

البيض الأبيض يطالب كوريا الشمالية بالانخراط في الدبلوماسية

ونوه البيت الأبيض، إلى أن باب الدبلوماسية لم يُغلق بعد، لكن على كوريا الشمالية أن تكف على الفور عن أعمالها الاستفزازية وأن تختار بدلاً من ذلك الانخراط في الدبلوماسية.

في السياق، يعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريق الأمن القومي على تقييم الوضع بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

وحثت الولايات المتحدة الأمريكية جميع الدول على إدانة هذا الإطلاق ودعت كوريا الشمالية للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإجراء مفاوضات جادة، وشدد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الأراضي الأمريكية والدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.

الأمم المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا

من جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة إطلاق كوريا الشمالية لقمرا صناعيا للاستطلاع العسكري، قائلا: «أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته لكوريا الشمالية لوقف مثل هذه الأعمال واستئناف الحوار بسرعة لتحقيق هدف السلام المستدام وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.