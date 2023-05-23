البيت الأبيض يستبعد اللجوء إلى الدستور لحل أزمة سقف الدين

ذكر البيت الأبيض أنه يستبعد اللجوء إلى الدستور لتجاوز أزمة سقف الدين، لافتا إلى أن هناك مجالا للاتفاق على سداد الدين.

محاولة اتفاق بين بايدن ومجلس النواب

وأضاف البيت الأبيض، في خبر عاجل نقلته قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي متفقان على أن التخلف عن سداد الدين أمر غير مطروح، حيث يجب على الولايات المتحدة الأمريكية حل أزمة الدين في الأيام الأولى لشهر يونيو المقبل.