تفاصيل القبض على سائق شاحنة اصطدمت بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض «فيديو»

احتجز رجال الشرطة الأمريكية في واشنطن، سائق شاحنة كبيرة من طراز U-Haul، اصطدمت بالحواجز الأمنية بالقرب من البيت الأبيض أمس، وكان بداخلها علم نازي.

ولم تقع إصابات في مكان الحادث بعد وقوعه، حوالي الساعة العاشرة مساء، وسرعان ما اعتبرت شرطة واشنطن أن الشاحنة آمنة، فيما لم يجر الكشف عن اسم السائق أو تفاصيل الحادث في أعقاب ذلك مباشرة.

وعثرت السلطات على علم نازي في الشاحنة، وأكدت الخدمة السرية أن شرطة المتنزهات الأمريكية ستوجه الاتهامات بدعم من الخدمة السرية، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبعد الاصطدام الأول، اصطدم سائق الشاحنة بالحواجز مرة ثانية، وأظهرت لقطات فيديو للحادث أن السائق واصل محاولته التقدم للأمام بعد الحادث الأول.

وكتب أنتوني غوليلمي، رئيس الاتصالات في الخدمة السرية، على موقع تويتر: «لم تقع إصابات لأي من أفراد الخدمة السرية أو موظفي البيت الأبيض، ولا يزال سبب وطريقة التحطم قيد التحقيق».

وأضاف في تغريدة ثانية، أن السائق ربما يكون قد ضرب الحواجز الأمنية عن عمد.

وجرى إغلاق بعض الطرق والممرات حول ساحة لافاييت مؤقتًا في مكان الحادث.

كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أنه جرى إخلاء فندق Hay Adams القريب، بناءً على طلب الخدمة السرية.

BREAKING The moment U-Haul truck crashes near White House in Lafayette Square #PPN #handcuffsandperpwalks pic.twitter.com/mdyUEEqOQm