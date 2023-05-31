عضو «تعليم النواب» يقترح إضافة 6 جهات إلى تشكيل المجلس الأعلى للتدريب

قال الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجلس الوزراء، بإحالة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب للحوار الوطني، بمثابة واجهة سياسية تؤكد أهمية التعليم كأمن قومي، ومحور استراتيجي لبناء الإنسان كمحور للتنمية.

المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

وأضاف المندوه، خلال كلمته بمناقشات مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب بالحوار الوطني، أنّه لا بد من بناء السياسات الخاصة بالتعليم واستراتيجيات التطوير على أساس معايير الجودة والتنافسية، ومتابعتها وتطويرها من خلال المكاشفة وتقييم النتائج.

واقترح تعديل المادة 2 المعنية بتشكيل المجلس من خلال إضافة وزير التنمية المحلية أو ممثل له لكثرة التشابكات بين المدارس والمحافظات وتنمية الموارد الذاتية للمدارس أو ممثل له، ووزيرا الثقافة والشباب والرياضة باعتبارهم معنيين ببناء الإنسان، إضافة إلى وزير السياحة لتشجيع السياحة التعليمية، والمجلس الأعلى للإعلام للتواصل مع الشارع، ورئيس هيئة الاستثمار.

واقترح تعديل المادة 4 والمعنية بربط متطلبات التعليم مع سوق العمل الإقليمي والدولي، وتسويق مخرجات البحث العلمي لخدمة المجتمع.