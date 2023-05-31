في اليوم العالمي لمكافحة التدخين.. كيف تطلب مساعدة للإقلاع عنه؟

احتفلت وزارة الصحة والسكان، باليوم العالمي لمكافحة التدخين، الذي يوافق اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو، مناشدة المواطنين بضرورة الابتعاد عنه لأنه ينتج عنه آثار سلبية على الصحة العامة والجسم.

وخصصت وزارة الصحة والسكان، خطًا ساخنًا لطلب المساعدة من أجل الإقلاع عن التدخين للراغبين في ذلك ويجدون صعوبة.

الخط الساخن للإقلاع عن التدخين

الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين هو 16328

ونشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أبرز الأضرار الناجمة عن التدخين، معلقة: «بنفكرك بالمشاكل الصحية اللي بيسببهالك التدخين.. وقف دلوقتي واحمي صحتك».

الأضرار الناتجة عن التدخين

وتأتي الأضرار الناتجة عن التدخين وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كالتالي:

يسبب مشاكل صحية مثل سرطان الرئة ومرض القلب بالإضافة إلى بعض الآثار الجانبية.

كما يسبب إعتام عدسة العين

ويؤدي التدخين في النهاية إلى تسوس الأسنان

كما قد ينتج عنه فقدان السمع

الإصابة بالتجاعيد.

تساقط الشعر.

تخلخل العظام.

انتفاخ الرئة.

الإصابة بقرحة المعدة نتيجة أخذ جرعات كبيرة من السجائر على مدار اليوم.