أحمد موسى يطالب بإطلاق حملة قومية للإقلاع عن التدخين: 55 مليار جنيه في الهواء

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بضرورة إطلاق حملة قومية للإقلاع عن التدخين، وذلك بعد ارتفاع إنفاق المصريين على السجائر والدخان إلى 55 مليار جنيه في 9 أشهر فقط.

أرقام رهيبة للإنفاق على التدخين

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن إنفاق المصريين على السجائر والتدخين قد يصل إلى 60 مليار جينه خلال 12 شهرًا، واصفا هذه الأرقام بـ«الرهيبة».

وأضاف «موسى»، مساء اليوم الثلاثاء، أن المصريين تفننوا في التدخين، حيث هناك أطنان من المعسل التي تستهلك بأنواع مختلفة مثل «معسل الخوخ، والتفاح، والفراولة».

55 مليار جنيه في الهواء

وتابع، بأنه رغم التحذيرات من خطورة التدخين وأضراره على الصحة، إلا أن المصريين دخنوا بـ 55 مليار جنيه في الهواء، مشيرًا إلى أن الإقلاع عن التدخين يحافظ على صحة المدخن والمحيطين به.