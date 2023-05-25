«الإفتاء» لقناة الناس: الشريعة حرمت التدخين لأنه من الخبائث التي تضر بالإنسان

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية حرّمت التدخين لأنه يضر بصحة الإنسان، والله سبحانه وتعالى يقول: «ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة»، وجسد الإنسان يتأثر سلبا بالتدخين وآثاره، وتمرض صحته وتضعف قوته، والله أمرنا بالحفاظ على الجسد.

أحل الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس أن الإنسان حين يدخن يفرط في صحته، ولذلك أحل الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، والطيبات هي كل مافيه نفع للإنسان وجسده، والخبائث هي كل مايضر الإنسان ويدمر صحته، والتدخين من الخبائث التى حرمها الله.

وأشار إلى أن الطب الحديث أثبت أن التدخين يؤدى إلى أضرار لا حصر لها، فكيف يصر المسلم المؤمن على الإضرار بنفسه من خلال التدخين المضر بشكل مباشر بصحة الإنسان والمكلف بالحفاظ عليها.

برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تُبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.