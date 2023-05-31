مصادر: «التموين» تتسلم 145 ألف طن قمح روسي اليوم

أكدت مصادر مطلعة، وصول باخرة محملة بـ145 ألف طن من القمح الروسي لصالح وزارة التموين، اليوم الأربعاء، وفقا لتعاقدات أتمها الهيئة العامة للسلع التموينية مع الجانب الروسي، لاستيراد كميات متتالية من القمح لتأمين المخزون الاستراتيجي، إضافة على ما يتم توريده من القمح المحلي من المزارعين.

شحنات قمح روسي

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن هناك شحنات قمح روسي أخرى ستصل خلال شهر يونيو، بإجمالي 600 ألف طن، موضحة أن القمح يتم تفريغه في صوامع المواني تمهيدا لنقله لصوامع المحافظات.

حجم الاحتياطي من القمح

ووفقا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح الموجود في صوامع وزارة التموين ارتفع ليكفي مدة 6 أشهر بفضل التوريد المحلي المستمر حاليا، إضافة إلى تعاقدات تجريها هيئة السلع التموينية مع مناشئ استيراد القمح.

ويبلغ سعر أردب القمح 1500 جنيه، بعد قرار مجلس الوزراء رفع السعر من 1250 إلى 1500 جنيها، تشجيعا للمزارعين على زيادة معدلات توريد القمح المحلي.

حظر استخدام القمح في العلف

وحظرت وزارة التموين نقل القمح من محافظة لمحافظة أخرى إلا بتصريح من مديرية التموين في المحافظة، فضلا عن حظر استخدام القمح في مزارع الأسماك منعا لاستخدامه كعلف، من أجل الحفاظ على تأمين مخزون القمح اللازم للمنظومة التموينية لإنتاج رغيف العيش البلدي لحاملي البطاقات والذي يصل حجم انتاجه يوميا لـ270 مليون رغيف.