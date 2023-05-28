«التموين»: 60 ألف طن حجم توريد القمح يوميا من المزارعين

أعلنت غرفة عمليات توريد القمح المشكلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ حجم التوريد اليومي من القمح المحلي يصل إلى ما يقرب من 60 ألف طن من المزارعين بمختلف المحافظات.

معدل توريد القمح

وأكدت غرفة عمليات توريد القمح، ارتفاع معدل توريد القمح منذ بدء الموسم في 23 أبريل الماضي وحتى الآن ووصل إلى 2.9 مليون طن من القمح المحلي، موضحة أنّ جميع المزارعين الذي سلموا القمح إلى الصوامع والجهات المسوّقة تسلموا مستحقاتهم عن التوريد بعد 48 ساعة من التوريد بواقع 1500 جنيه للأردب.

حظر استخدام القمح في المزارع السمكية

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن من ضوابط موسم توريد القمح المحلي حاليًا حظر استخدامه في المزارع السمكية كأعلاف، إذ تشنّ الجهات الرقابية بالتعاون مع مفتشي التموين على مستور المحافظات حملات يومية تفتيشية؛ لضبط كيمات القمح المهربة أو الموجودة في مزارع الأعلاف والمزارع السمكية، إذ يتم تحويل الكميات المضبوطة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ قرار بشأنها، والتي تقرر بإيداع القمح المهرّب في صوامع وزارة التموين والتذجارة الداخلية.

المساحات المزروعة بالقمح

وتسلمت حتى الأن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يقرب من 60% من حجم محصول القمح المزروع في المحافظات، إذ بلغت المساحات المزروعة بالقمح هذا العام نحو 3.4 مليون فدان قمح تنتج ما يقرب من 9 ملايين ونصف طن من القمح، وتستهدف وزارة التموين الحصول على 4 ملايين طن منهم؛ لتأمين منظومة دعم الخبز من القمح المحلي اللازم لإنتاج رغيف العيش البلدي.