«التموين» تتسلم 3 ملايين طن قمح محلي من المزارعين منذ بدء الحصاد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين لنحو 3 ملايين طن، من خلال تسليمه لـ420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الأربعاء 31 مايو.

تسهيلات للمزارعين لزيادة توريد القمح

وقال بيان لوزارة التموين، إنَّه وفقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قدمت مديريات التموين جميع التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات توريد القمح، خاصة مع ارتفاع الطاقات و السعات التخزينية لـ5.5 مليون طن.

وقال وزير التموين، إنَّ السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين والجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال الاحتياج، منوها إلى أنَّ قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي تشجيعاً للمزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي تخفض فاتورة الاستيراد

وأكّد وزير التموين أنَّ زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكّدًا ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

وتصرف وزارة التموين 10 كيلو نخالة لكل أردب قمح مورد من المزارعين على مستوى الجمهورية من مطاحن الوزارة، فضلا عن صرف 30 كيلوجرام نخالة خشنة شهريًا على كل ‏رأس ماشية، تشجيعا للمزارعين لزيادة التوريد.