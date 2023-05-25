رئيس شركة الصوامع: تسلمنا 60% من محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد

أكد المهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع، أنّ وزارة التموين تسلمت حتى الآن 60% من محصول القمح الذي جرى حصاده منذ بدء موسم التوريد في آخر أبريل الماضي، ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.

حجم توريد القمح

ونوه رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ حجم توريد القمح في تزايد مستمر، مع إقبال المزارعين على التوريد للاستفادة بالحوافز التي أقرتها وزارة التموين للمزارعين الملتزمين بالتوريد، وتشمل صرف 8 كيلو ردة بسعر مخفض، إذ توفر وزارة التموين كيلو الردة بسعر 8 جنيهات.

المعدل اليومي لتوريد القمح

وأكد «هاشم»، أنّ التوريد اليومي وصل معدله حاليًا إلى 60 ألف طن قمح، ويجري توريده يوميًا من المزارعين إلى الصوامع والجهات المسوقة، مشيرًا إلى أنّ ذروة التوريد كانت مع بداية شهر مايو الجاري وحتى منتصفه، إذ بلغ حجم التوريد اليومي وقتها 120 ألف طن.

تجدر الإشارة إلى أنّ حجم توريد القمح بلغ حاليا 2.7 مليون طن من المزارعين، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.