التحفظ على طن أسماك مجمدة مجهولة المصدر في حملة تموينية ببني سويف

تحفظت حملة تموينية في محافظة بني سويف، على طن أسماك مجمدة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 300 كيلو لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

حملة تموينية على الأسواق في بني سويف

وشنت لجنة حماية المستهلك في محافظة بني سويف، تحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بالمحافظة، حملة تموينية على الأسواق والمجازر والشوادر وأماكن بيع اللحوم والأسماك بدائرة مركز بني سويف.

جاء ذلك بحضور مسؤولي حماية المستهلك والصحة، الطب البيطري والرقابة التموينية في مديرية التموين والبيئة والتراخيص والإشغالات بالوحدة المحلية ومباحث التموين.

تحرير 15 محضرا متنوعا لمخالفات بيئية وصحية وتموينية في بني سويف

كما تمكنت الحملة من تحرير 15 محضرًا، لمخالفات بيئية وصحية وتموينية، والتي شملت 5 محاضر لعدم حمل شهادة صحية سارية المفعول ، 3 محاضر لعدم إتباع اشتراطات النظافة والصحة، و3 محاضر لإدارة نشاط تجاري بدون تراخيص، 3 محاضر لعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية، ومحضرًا لأحد محال الجزارة لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي.

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة، للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى إلتزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.