الفريق أسامة ربيع: نشارك في الفعاليات الدولية لمعرفة قضايا الملاحة

قال الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس، إن الهيئة حريصة على المشاركة الفعالة في كافة الفعاليات البحرية الدولية والتي تتيح التعرف عن كثب على القضايا الملحة التي تشغل المجتمع الملاحي الدولي، وما يترتب عليها من تبادل الرؤى وتبني مبادرات بناءة وإصدار التشريعات والمواثيق التي تصب في صالح خدمة مجتمع الملاحة الدولي.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية MSC بالمنظمة البحرية الدولية «IMO»، أن قناة السويس كانت سباقة في التعامل الإيجابي مع العديد من المبادرات الهامة، التي دعت لها المنظمة البحرية الدولية في المجتمع الملاحي الدولي من بينها التعامل الإيجابي مع أزمة البحارة، من خلال السماح بتغيير الأطقم البحرية في المدخلين الشمالي والجنوبي للتخفيف من وطأة تأثير جائحة فيروس كورونا.

وشارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، في اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية والتي تنعقد بمقر المنظمة بلندن، بحضور السفير شريف كامل سفير مصر في المملكة المتحدة وممثلي الدول الأعضاء وعدد من الشخصيات الفاعلة في المجتمع الملاحي.

المشاركة نتاج للعلاقات المثمرة مع المنظمة البحرية الدولية

وذكر بيان رسمي لهيئة قناة السويس، أن المشاركة نتاج للعلاقات المثمرة مع المنظمة البحرية الدولية، وانطلاقا من الدور الحيوي للقناة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وتهدف اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية لمناقشة كافة القضايا والأطروحات ووضع التشريعات المتعلقة بالسلامة البحرية والأمان الملاحي لسفن الأسطول البحري العالمي والتي تضم تحت مظلتها العديد من القضايا مثل القرصنة والأمن السيبراني والسفن ذاتية القيادة.

ومن المقرر أن تقام على هامش الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية عدة لقاءات واجتماعات ثنائية تجمع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية ومجموعة من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع الملاحي.