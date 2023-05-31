«التموين» تعلن ثبات أسعار السلع لشهر يونيو 2023.. تضم 31 صنفا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2023 لحاملي البطاقات، ضمن قائمة السلع التي تضم 31 صنفا أساسيا تضخها وزارة التموين لمنافذ البقالين.

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2023

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، شركتي الجملة «العامة والمصرية»، بمتابعة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2023، والتأكيد على توافر السلع بصورة مستمرة لمنافذ البقالين، معلنة أن قيمة السلع التموينية التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الاستثنائي.

وأكدت وزارة التموين، أن هناك متابعة مستمرة من جانب الوزارة لمنافذ السلع التموينية من البقالين ومشروع جمعيتي، ومطابقة السلع التي تم صرفها من مخازن شركات الجملة وما يتم توفيره لأصحاب بطاقات التموين طبقا للاستعاضة الخاصة بكل تاجر تمويني، وذلك قبل بداية صرف مقررات الشهر لتمكين المواطنين من صرف السلع دون أي شكاوى.

قائمة السلع التموينية

1- سكر معبأ 1 كيلوجرام بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مليجرام بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كيلوجرام بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلي صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جرام بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 14 جنيها.

15- جبنة تتراباك 125 جراما بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% بحجم 900 مليجرام بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.