منصة WATCH IT تطرح حلقة منى زكي في برنامج Sold Out (صور)

طرحت منصة WATCH IT، الحلقة الجديدة من برنامج Sold Out، وتتحدث فيها الفنانة منى زكي، عن أبرز المحطات في حياتها الفنية.

وكشفت منى زكي خلال الحلقة التي تُعرض على WATCH IT، عن كواليس أحدث أعمالها الدرامية مسلسل تحت الوصاية، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2023، وعن النجاح الكبير الذي حققه العمل في إلقاء الضوء على قضية اجتماعية مهمة تمس عدد كبير من الجمهور.

تجربة Sold Out الأولى من نوعها في مصر

وتعتبر تجربة Sold Out هي الأولى من نوعها في مصر، حيث تقدم عروض ترفيهية كاملة لايف على مسارح مصر المختلفة في خطوة هدفها تطوير العروض الحية بحضور الجمهور من كل الأعمار.

وتتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى، ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم برنامج SOLD OUT إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ، ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد، مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرها من المفاجآت.