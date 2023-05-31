إعلام القرية الذكية يحصد جائزة الدولة التشجيعية للتصوير وسط أجواء من السعادة والبهجة

فاز مالك البارودي الطالب بكلية اللغة والإعلام فرع القرية الذكية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجائزة الدولة التشجيعية التي أعلنتها أمس وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني في فرع تصوير الفيلم الوثائقي عن فيلمه "حياة زغلول".

مالك البارودي أول طالب بالأكاديمية العربية يفوز بجائزة الدولة التشجيعية في فرع "تصوير الفيلم الوثائقي" عن فيلمه "حياة زغلول"

ووجهت أ.د حنان يوسف عميدة الكلية التهنئة للأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بسبب تحقيق الطالب مالك البارودي بالفترة السابعة بالكلية هذا الإنجاز الأول من نوعه وقالت: "الفوز بهذه الجائزة دليل على تميز طلابنا وقدرتهم على المنافسة في كافة مجالات الإبداع الإعلامي والفني، ونجاحنا في تحقيق المعادلة الصعبة في الربط بين المقررات النظرية والجوانب التطبيقية وهو ما نحرص عليه منذ اليوم الأول لالتحاق الطلاب بالدراسة بالكلية".

وهو حدث تاريخي مشهود للكلية ولطلاب اﻻكاديمية .

وقال د. كمال عبد العزيز أستاذ مقرر الفيلم الوثائقي الذي أشرف على عمل الطالب إن تحقيق هذا الفوز يؤكد تميز الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وكلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية بما توفره من اهتمام بطلابها وتوفير إمكانيات رائعة لهم تساعدهم على التفوق والابداع وكان ذلك سبب رئيسي في فوز تلميذي مالك البارودي الذي استطاع أن يصور بكفاءة استثنائية "غية الحمام" التي تعلو أسطح بيوت الكثير من المصريين في عدد من المناطق بما تحمله من معنى مصري خاص يتجسد من خلال لغة مشتركة بين الإنسان والطيور وهو أمر خاص بتراثنا وهويتنا" وأضاف "عبد العزيز" : أصبحت الأكاديمية رائدة في الحصول على هذه الجائزة المهمة الكبيرة.

وعبر الطالب مالك البارودي عن سعادته الغامرة بمثل هذه الجائزة وقال: أفتخر جدًا بالفوز بهذه الجائزة وهي أول خطوة في نجاحي في مجال التصوير والإخراج السينمائي ولم أكن لأحصل عليها بدون مجهودات الأكاديمية والكلية وأعضاء هيئة التدريس بها ووجه بشكل خاص الشكر لعميدة الكلية أ.د حنان يوسف لدعمها المستمر له وللمصور السينمائي كمال عبد العزيز الذي تابع الاشراف على الفيلم بشكل متواصل عناصر المقرر الدراسي. وأكد "البارودي" أن تصوير هذا الفيلم مثل له تحدي ومغامرة لأنه يرتبط في أجزاء كبيرة منه بتصوير "الحمام" في حركته المستمرة ورصد علاقته مع صاحب "الغية" في فترات اليوم المختلفة.

هذا وقد اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قائمة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، وذلك باجتماع المجلس الأعلى للثقافة التاسع والستين، المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة،

وخلال كلمتها قبيل اعتماد جوائز الدولة التشجيعية، قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "نجتمع اليوم للإعلان عن أسماء الحاصلين على جوائز الدولة ، والتي تجسد عمق إيمان الدولة المصرية بقيمة ومكانة مبدعيها بمجالات العلم والثقافة المتعددة، وكذلك التأكيد على أهمية تضافر جهود مثقفيها ومبدعيها لصنع مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا لبلادنا".

كما قدمت وزيرة الثقافة، التهنئة للحاصلين على جوائز الدولة المصرية، ووصفتها بتلك الجائزة العريقة والتي تعد مبعث فخر واعتزاز لمن يشرف بالحصول عليها، كما وجهت وزيرة الثقافة الشكر لكل القائمين على هذا الحدث، وخروجه بالشكل اللائق بوزارة الثقافة.

وجائزة الدولة التشجيعية من أبرز الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية، دولة المقر، سنويًا عن أحسن المصنفات والأعمال التي أنتجها الممتازون من مواطني جمهورية مصر العربية وتكريما لهم، موزعة على النحو التالي: ثمانية جوائز للآداب. ثمانية جوائز للفنون. ثمانية جوائز للعلوم الاجتماعية. ثمانية جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية.

تبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التشجيعية خمسين ألف جنيه ولا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين في فرع أو موضوع واحد