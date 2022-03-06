الجيزة: رصف الطريق التبادلي بجوار القرية الذكية بطول 3.5 كيلو متر

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية، وذلك في المنطقة الرابطة بين شارعي الملك فيصل والأهرام، في إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة لمسار الترعة، لتظهر بالشكل الحضاري اللائق أسوة بما تم تنفيذه بقطاع المريوطية الهرم.

نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير

وقالت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها اليوم، إن المحافظ اطلع خلال جولته على مراحل نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير الخاصة بأجهزة المرافق، سواء مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وكذلك نسب التنفيذ للبدء في الأعمال الإنشائية، مشدداً على ضرورة إنجاز وتيرة الأعمال لما للمشروع من أهمية كبيرة.

رصف الطريق التبادلي بجوار القرية الذكية

وأشارت محافظة الجيزة، في البيان، إلى أن المحافظ حرص على تفقد ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورصف الطريق التبادلي بجوار القرية الذكية بطول 3.5 كم، وذلك بدءا من طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، حتى محور الضبعة لربط الحركة المرورية.

توسعة الحارات المرورية وإعادة تنسيق الجزيرة الوسطي

وتابع المحافظ، خلال الجولة، أعمال التطوير والتي شملت توسعة الحارات المرورية بالشارع، وإعادة تنسيق الجزيرة الوسطى، مع تدعيمها بالمسطحات الخضراء وإنشاء بالوعات صرف أمطار بالطريق وأرصفة مشاة ببلاط الإنترلوك.

ووجه المحافظ خلال الجولة بمراجعة أعمدة الإنارة والالتزام بالمعايير الفنية اللازمة في ذلك، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية والبالغة 700م.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وعلي القط رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية.