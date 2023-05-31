«تضامن الدقهلية»: تأهيل المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق

كشف وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، عن تنظيم ندوات مشروع«مودة» داخل قرى حياة كريمة بالدقهلية، وفقا لتعليمات وزارة التضامن بالمساهمة في الحفاظ على الترابط الأسري في الأسرة.

وأشار في بيان صحفي له إلى أن التضامن الاجتماعي عقدت الندوة الخاصة بـ«مودة» اليوم داخل قرية أتميدة بمركز ميت غمر التابع للدقهلية بهدف الحفاظ على كيان الأسرة والحد من نسب الطلاق في المجتمع.

تنظيم ندوات للحفاظ على كيان الأسرة بالدقهلية

وأوضح أن الهدف من«مودة» هو التأكيد على أهمية توعية، وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع، وتوفير المعارف الأساسية والخبرات اللازمة.

ارتقاء مبادرة مودة بالأسرة المصرية

وأوضح أن مودة تسعى إلى الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري التي تساعد الشباب على تأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة، وتساهم في خفض معدلات الطلاق، وتوضح أسس اختيار شريك الحياة وأهمية توقيع الكشف الطبي قبل الزواج.