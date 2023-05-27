نسرين البغدادي لـ«الحوار الوطني»: نسب الطلاق لدينا متناسبة مع عدد السكان

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن ظاهرة العنف الأسري ليست مقتصرة على المجتمع المصري، لكنها منتشرة في جميع المجتمعات بدرجات متفاوتة.

البغدادي: الطلاق في مصر في حدود المتعارف عليه

وأضافت «البغدادي» خلال استضافتها ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الطلاق بمصر في الحدود المتعارف عليها، وليس بالصورة التي يشاع بأنها مرتفعة، وهو الأمر الذي أكده وزير العدل في كثير من المؤتمرات والندوات العامة.

حساب نسب الطلاق بشكل خاطئ

وأوضحت أن نسب الطلاق متناسبة مع زيادة عدد السكان، مشيرة إلى أن البعض يقوم بحساب نسب الطلاق بشكل خاطئ، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى وجود نسب طلاق كبرى لكنها غير صحيحة.