توزيع دفاتر كوبونات البنك الزراعي وسلات الغذاء بإدارات تضامن الدقهلية

عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية اليوم، برئاسة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، اجتماعا طارئا لمديري الإدارات الاجتماعية لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتوزيع المساعدات العينية المسلمة للإدارات الاجتماعية، والاتفاق علي وضع آلية توزيع الكوبونات الواردة من البنك الزراعي المصري وشركة "دانا غاز" وتناول آليات توزيع سلات الطعام واستهداف الأسر الأولى بالرعاية.

وضع آليات توزيع مساعدات شهر رمضان

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في بيان، أنه تم خلال الاجتماع وضع آليات توزيع مساعدات شهر رمضان الواردة من الجهات المانحة وحوكمة الإجراءات التي تضمن وصول المساعدات للحالات المستحقة والمسجلة على قاعدة بيانات برامج وشبكة الحماية الاجتماعية بما يضمن عدم ازدواج الصرف والتوزيع بصورة عادلة.

دفاتر كوبونات البنك الزراعي المصري

وتسلم مديرو الإدارات الاجتماعية خلال الاجتماع، دفاتر كوبونات البنك الزراعي المصري لمديري الإدارات وتم التأكيد على أن بكون توزيعها على حالات الأيتام من قانون الطفل بداية بيتيم الابوين ثم يتيم الأب ويليها حالات الضمان الاجتماعي من الارملة المعيلة كما تم التأكيد على استهداف الأسر المحتاجة التى لم تدرج بكشوف سلات الغذاء الواردة من الوزارة.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية علي سلامة الإجراءات بما يضمن وصول المساعدات لمستحقيها وفقا لكشوف التسليم ومتابعة اللجان المختصة.

محاصيل وفواكه لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

ومن جهة أخري قدمت مؤسسة العناني للتنمية الانسانية بدماص - ميت غمر بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية دعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية ولجان الزكاة على مستوي الجمهورية عبارة عن 600 طن بطاطس؛ 350 طن برتقال، 350 طن يوسفي، 70 طن ثوم، 3000 كرتونه رمضان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.