«جنى» الأولى على الشهادة الإعدادية بالإسكندرية: «كنت بذاكر ليل نهار»

تمكنت جنى تامر جابر، 14 سنة، من حصد مقعدها ضمن أوائل الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية، بعد حصولها على الدرجة النهائية المقدرة بـ280 درجة، ضمن 38 طالبا وطالبة فقط ممن استطاعوا تحقيق ذلك الأمر، الفرحة عمت بيت الطالبة بمجرد ورود الخبر إليهم، حيث انتابهم فخر كبير.

الأولى على الإعدادية علمت بالخبر خلال قراءة القرآن

تقول «جنى»، إنها كانت تتابع البث المباشر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وهو يستعرض أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2023، كانت تمسك بيديها المصحف وتقرأ سورة ياسين، وكلما يذكر اسم «جنى» تظن نفسها إلاً أنه سرعان ما تجد أنها واحدة أخرى، حتى جاء دورها في الكشف الذي تم ترتيبه حسب العمر من الأصغر إلى الأكبر.

مذاكرة ليلا ونهارا

وأضافت الطالبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفرحة لم تسعها بمجرد معرفتها بالخبر، وشعرت أن الله عوض مجهودها حيث أنها كانت تذاكر ليلا ونهارا وتركت أي ملذات أخرى أملا في حصد الدرجات الكاملة بالشهادة الإعدادية.

وتأمل الفتاة المتفوقة في الشهادة الإعدادية بالإسكندرية في الالتحاق بمدرسة المتفوقين «ستيم» رغبة منها في الالتحاق بالجانب الطبي بعد ذلك والعمل على علاج السرطان.

أمنيات والدة الأولى على الإعدادية بالإسكندرية

من جانبها عبرت عبير علي والدتها، عن فخرها بابنتها، مؤكدة أن لديها ابنة في الصف الثاني الإعدادي من الأوائل أيضا وتسير على خطى شقيقتها الكبرى، مشيرة إلى آمالها في أن تصبح طبيبة مميزة.