رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية

عقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، لقاءًا برؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، بديوان المنطقة؛ للوقوف على أخر التجهيزات والاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجان المنطقة، التي تنطلق يوم السبت المقبل.

جاء ذلك بحضور، حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، وعلي المغازى، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، وعدد من قيادات منطقة كفر الشيخ الأزهرية.

متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان

وقال رئيس المنطقة إنه سيكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وليس تهويل أو تخويف الطلاب؛ بل توفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتي يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات.

ووجّه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بسماع الطلاب، وتوصيل طلباتهم للقيادات للوقوف عليها، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، لافتاً أن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، قائلاً: «أبنائنا الطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنُقدم لهم كل سُبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا».

تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة تعمل على مدار اليوم

وطالب رئيس المنطقة، رؤساء اللجان بتوجيه الأعضاء بتوفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات، والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم حتى تُحقق العملية الامتحانية المقصود منها، مع التشديد على ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، كما تمت الإشارة إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف علي أي عوائق لحلها على الفور.

ومن جانبه أوضح علي المغازي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تم إرسال جميع جوابات الانتدابات الخاصة بالملاحظة في الشهادة الثانوية لجميع الإدارات التعليمية، وتم متابعة توزيعها على المُعلمين بالفعل وعلم كل مُعلم لجنته، كما أنه تم توجيه رؤساء اللجان لبدء عملهم بالفعل من اليوم بعقد لقاءات مع مساعديهم وأعضاءهم في مقر لجانهم، لتجهيزها على أفضل حال.

الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ما يقرب من 9 آلاف و38 طالباً وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 5 آلاف و518 طالباً وطالبة، عبارة عن 3 آلاف و665 طالباً، و1853 طالبة، ومن القسم العلمي 3 آلاف و520 طالباً وطالبة، عبارة عن 2000 طالباً، و1520 طالبة، موزعين على 34 لجنة على مستوى المنطقة.

هذا ومن المقرر انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مطلع الأسبوع القادم، حيث تبدأ فعالياتها يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023؛ لطلاب القسم العلمي بمادتي «الفقه، والحديث».