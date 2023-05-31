تعرف على أشقاء ولي العهد الأردني.. أفراح العائلة الملكية مستمرة

شهد العام الحالي العديد من المناسبات السعيدة بالنسبة للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والعائلة الهاشمية المالكة، بعد زفاف ابنته الأميرة إيمان، وتخرج اثنين من أبنائه في مراحل تعليمية مختلفة، فيما تشهد الساعات المقبلة حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعروسه السعودية، رجوة آل سيف.

في السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن أشقاء ولي العهد الأردني.

الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني

ولدت سلمى في عام 2000، وتخرجت في نوفمبر 2018 من الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية «ساندهيرست»، لتكون رقم 13 في العائلة الملكية التي تتخرج من هذه الكلية البريطانية، وحصلت على وسام جناح الطيران في عام 2020.

الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

ولدت الأميرة إيمان في العاصمة عمان في عام 1996، وهي الابنة الكبرى للملك عبدالله الثاني، والثانية بعد الأمير الحسين، ولي العهد، المولود في عام 1994، درست الثانوية في مدرسة أكاديمية عمان الدولية، ثم التحقت بجامعة جورج تاون في واشنطن، وحصلت على درجة البكالوريوس في علم الآثار، واحتفلت بزواجها من جميل ألكساندر ترميوتس، في مارس الماضي.

الأمير هاشم بن عبدالله الثاني

وُلد الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، في مدينة عمان في 2005، وهو الولد الذكر الثاني للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وحصل قبل أيام على شهادة الثانوية، وسط فرحة عائلية.