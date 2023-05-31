قصران يحتضنان زفاف ولي العهد الأردني وقادة العالم.. ما قصتهما؟

تبدأ خلال ساعات قليلة الأفراح في المملكة الأردنية الهاشمية، احتفالاً بمراسم زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على خطيبته السعودية، رجوة آل سيف، وسط حضور كبير من مختلف قادة وملوك ورؤساء العالم وزوجاتهم.

ماذا تعرف عن قصر زهران.. بداية حفل الزفاف؟

أولى محطات حفل زفاف ولي العهد الأردني ستكون قصر زهران، الذي بني في عام 1957، رابع قصر ملكي بعد قصور «رغدان» و«القصير الصغير» و«بسمان»، ويقع غرب العاصمة عمّان، ويحاط بعدة سفارات لدول أجنبية، ويتشابه تصميم القصر مع تصميم قصر رغدان، من حيث ارتفاع البناء وبساطة التصميم الداخلي.

وأقامت في قصر زهران، من قبل، الملكة زين الشرف، جدة الملك عبدالله الثاني، ووالدة الملك الحسين، وزوجة الملك طلال، حتى وفاتها في 24 أبريل 1994، وبعدها أصبح القصر مخصصاً لإقامة بعض المراسيم والاحتفالات الملكية.

ما قصة قصر الحسينية ؟

وعقب عقد القران وانطلاق الموكب الملكي، ستكون آخر محطة هي قصر الحسينية، الذي سيشهد إقامة مأدبة عشاء، وبني هذا القصر في عام 2006 غرب العاصمة عمان، بجوار مسجد الملك الراحل الحسين بن طلال، وحدائق الحسين، ومتحف السيارات الملكي، ومتحف الأطفال، يضم القصر المكاتب الجديدة للملك عبدالله الثاني، ومكتبا للملكة رانيا، ومكتبا للأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وليّ العهد.

ما الفعاليات الرسمية التي تتم في قصر الحسينية؟

وعادةً ما يشهد قصر الحسينية أداء الوزراءُ الجدد القسم أمام الملك، عند إجراء تعديل على الحكومة، كما يؤدّي فيه أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات وأعضاء المجلس القضائي اليمينَ الدستورية أمام الملك.

ويُجري الملك عبد الله الثاني في رحاب هذا القصر، معظم اجتماعاته اليومية ومقابلاته الرسمية، ويضم القصر ساحة كبيرة للطعام، وساحة أخرى للاحتفالات، وساحة ثالثة خارجية للمراسم، يتم فيها استقبال الملوك والرؤساء الأجانب، وسط تصميمات عربية وإسلامية بديعة.