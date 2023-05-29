كل ما تريد معرفته عن حفل زفاف ولي العهد الأردني.. إليك التفاصيل (صور)

تتجه أنظار العالم نحو مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورجوة آل سيف، والمقرر أن يُقام في الأول من يونيو المقبل، بقصر زهران بعمان وهو أحد القصور الملكية في الأردن، إذ أعلن الديوان الملكي الهاشمي، في العاشر من أغسطس الماضي خطوبة ولي العهد الأردني والآنسة رجوة آل سيف بالعاصمة السعودية الرياض، وأوضح الديوان الملكي الأردني أن من تفاصيل حفل زفاف ولي العهد، توجه الموكب الملكي بعد عقد القران إلى قصر الحسينية، وهو المكان المخصص لإقامة حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة الزفاف.

عقد قران ولي العهد الأردني في قصر زهران

قال الديوان الملكي الأردني، في بيان رسمي، إن مراسم قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف، المقرر في الأول من شهر يونيو 2023، ستكون في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمّان.

ويعد قصر زهران واحدًا من أقدم القصور التي جرى تشييدها في العاصمة الأردنية، وشهد قبل 30 عامًا مراسم زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في 10 يونيو عام 1993، كما أُقيم فيه حفل زفاف الملك حسين والأميرة منى، والملك حسين والملكة نور أيضًا.

ويقول العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في كتابه «فرصتنا الأخيرة»: «في العاشر من يونيو كان يوما عمانيا مشرقا، وقد احتشدت جماهير الأردنيين على جنبات الشوارع تلوح بالتحية وتنثر أزهار الفرحة».

من هو ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

ولد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان، يوم الـ 28 من يونيوعام 1994، وهو الابن الأكبر للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، ولديه شقيق واحد هو الأمير هاشم وشقيقتان هما الأميرتان إيمان وسلمى.

وأنهى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني تعليمه الثانوي في مدرسة «كينجز أكاديمي» في المملكة الأردنية الهاشمية عام 2012، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لنيل درجته الجامعية في التاريخ الدولي من جامعة «جورج تاون»، والتي تخرج فيها عام 2016، ليتخرج لاحقا في عام 2017 من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، وهي الأكاديمية ذاتها التي تخرج منها والده الملك عبد الله الثاني، وجده الراحل الملك الحسين بن طلال.

ويحمل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية، وفي الثاني من يوليو عام 2009، سمي الحسين بن عبدالله الثاني وليا للعهد في الأردن.

حفل غنائي للمواطنين بمناسبة عقد قران ولي العهد الأردني

ويحيي فنانون أردنيون وعرب حفلًا غنائيًا بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف الاثنين 29 مايو 2023.

والحفل الغنائي سيقام في ملعب عمان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، بمشاركة فنانتين أردنيتين هما ديانا كرازون، وزين عوض، وفنانين عرب، وسيكون الدخول مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل.

من هي رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني؟

رجوة آل سيف من مواليد إبريل 1994 وولدت في العاصمة السعودية الرياض، وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية وعقب ذلك أكملت دراستها الجامعية في كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد رجوة آل سيف الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا فهي مولودة في السعودية وتحمل الجنسية السعودية.

عروض فلكلورية وألعاب نارية

وتقيم وزارة الثقافة الأردنية، أنشطة مختلفة تتضمن عروضا فلكلورية وفقرات غنائية في الأول من يونيو؛ بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، بحسب ما أعلنت الوزارة في بيان رسمي.

وكتبت وزارة الثقافة الأردنية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شاركونا احتفالات الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أنشطة مميزة من عروض فلكلورية وألعاب نارية وهدايا للأطفال، وفقرات غنائية مع نخبة من النجوم الأردنيين».

احتفالات شعبية في الأردن

وفي إطار تحضيرات الديوان الملكي الأردني لمراسم الزفاف، ترتب المؤسسات الرسمية احتفالات شعبية لأهالي المحافظات بالتزامن مع مراسم حفل الزفاف الملكي الذي سيتم نقل أحداثه مباشرة عبر الفضائيات، وشاشات عامة في مواقع الاحتفالات بالمحافظات.

تغطية إعلامية لحفل زفاف ولي العهد الأردني

وسيتم نقل الاحتفال بشكل مباشر عبر القنوات الفضائية الأردنية، إذ سيتمّ وضع شاشات عامة في المحافظات حتى يتمكن أهالي المناطق من مشاهدة الاحتفال، ومن المقرر أن يحضر حفل الزفاف ولى العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته رجوة آل سيف، عدد من أفراد العائلة الملكية، وضيوف من الأمراء ورؤساء الدول العربية والعالمية، وسيكون هناك حضور خاص لوسائل الإعلام المحلية والعالمية.