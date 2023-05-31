البابا تواضروس يترأس قداس احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الآن، قداس احتفالية ذكرى مجيء العائلة المقدسة إلى مصر، بكنيسة مغارة الشهيدين سرجيوس وواخس المعروفة بكنيسة أبي سرجة الأثرية.

البابا: السيد المسيح أول لاجيء يزور مصر

وقال البابا تواضروس، إن السيد المسيح أول لاجيء يزور مصر ويتجول فى شرقها وغربها، مؤكدا أن مصر أرض مباركة حيث زارت العائلة المقدسة أماكن عديدة منها مدن وقرى على ضفاف نهر النيل، وذكر أن كل الكنائس الأرثوذكسية فى العالم تحتفل بهذا اليوم.

ودعا البابا خلال كلمته فى احتفالية الكنيسة أبى سرجة ، في ذكرى دخول العائلة المقدسة،لمصر وللشعب المصري،وأن يجعل الله كل حياتهم فرح وهناء وسعادة.

جاء ذلك بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.