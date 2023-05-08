10 معلومات عن مار مرقس الرسول في ذكرى استشهاده.. مؤسس الكنيسة القبطية

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، ذكرى استشهاد القديس مارمرقس الرسول مؤسس الكنيسة القبطية، بحسب تاريخ الكنيسة، وتقيم الكنائس في ذلك اليوم القداسات والصلوات احتفالا بتلك المناسبة.

10 معلومات عن مار مرقس الرسول

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية 10 معلومات عن القديس مارمرقس الرسولي، كالتالي:

- نشأ في أسرة يهودية متدينة في بلدة القيروان، إحدى الخمس مدن الغربية في ليبيا، وأمه تدعى «مريم»، والتي كانت إحدى المريمات التي تبعت السيد المسيح، بحسب التاريخ الكنسي، ويعد منزله أول كنيسة مسيحية حيث أكل فيه السيد المسيح الفصح مع تلاميذه الأطهار، وفيه غسل أرجلهم وأسس سر التناول.

- حمل اسمين، الأول هو «يوحنا»، وهو اسم عبري يعني «يهوه حنان»، والثاني «مرقس»، وهو اسم روماني يعني «مطرقة»، لذا تلقبه الكنيسة بـ«مُبَدِّد الأوثان».

- بدأ الرسول خدمته مع بطرس الرسول في أورشليم واليهودية.

- دخل القديس مارمرقس مصر عن طريق الإسكندرية، حاملاً عصاه لذلك يحمل البطريرك عصاه رمزا للرعاية وصليبا سنة 61م، وبحسب التاريخ الكنسي يعتبر مار مرقس مؤسس الكنيسة القبطية وأول البطاركة.

- كتب أقصر وأقدم إنجيل في الكتاب المقدس في روما.

- تلقبه كنيستنا القبطية بالآتي بـ«ناظر الإله»، و«الإنجيلي»، و«القديس»، و«الشهيد»، وتذكره في صلاة تحليل نصف الليل، وفي التسبحة وفي القداس الإلهي.

- استشهد مارمرقس على يد الوثنيين في الإسكندرية عام 68 ميلاديا.

إعادة رفات القديس مارمرقس بعد سرقتها

- سرق بعض التجار في ميناء البندقية بإيطاليا جسده عام 827 ميلادي وبنوا عليه كنيسة في مدينتهم، أما رأسه فلا تزال في الإسكندرية حتى اليوم حيث بنيت عليها الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

- أعاد البابا كيرلس السادس رفات القديس مارمرقس من فينيسيا.

- صلى البابا كيرلس أول قداس بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس وتم وضح رفات الجسد أسفل مذبح الكنيسة وحتى الآن.