قصة كلية عسكرية عريقة تخرج فيها 4 أجيال.. آخرهم ولي العهد الأردني

تحرص العائلة المالكة في الأردن على حصول أبنائها على شهادة من أكاديمية عسكرية عريقة في بريطانيا، حتى بعد أن ينهي الشخص كل دراسته في الثانوية والجامعة، فإنه يجب أن يدرس في بريطانيا، وهذا ما حدث مع ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولكن ما هي قصة هذه الأكاديمية العسكرية؟.

مدة الدراسة في الأكاديمية البريطانية وتكلفتها

تعد أكاديمية «ساندهيرست» الملكية كلية عسكرية بريطانية عريقة، تأسست في عام 1802، وتكون مدة الدراسة فيها 44 أسبوعاً، أي أقل من سنة، وتصل تكلفة الدراسة فيها إلى 220 ألف دولار أمريكي.

أين تقع كلية «ساندهيرست»؟

تُعتبر كلية «ساندهيرست» مركز تدريب أساسي للضباط في الجيش البريطاني، وتقع في بلدة «ساندهيرست باركشير»، فيما يوجد مقرها الرئيسي في بلدة «كامبرلي»، جنوب غرب لندن.

دراسة مستمرة من قبل العائلة الملكية في الأردن

ودرس في هذه الكلية ملك الأردن الراحل، الملك طلال بن عبدالله بن الحسين، وتخرج برتبة ملازم، وحكم البلاد بعد وفاة الملك المؤسس، عبدالله الأول بن الحسين، ودرس في نفس الكلية أيضاً ملك الأردن الراحل، الملك حسين بن طلال، في خمسينيات القرن الماضي، وتبعهما أيضاً في الدراسة ملك الأردن الحالي، الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

واستمراراً لهذا التقليد المتعارف عليه درس أيضاً ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في نفس الأكاديمية لمدة تقارب السنة، بعد إنهاء دراسته في كلية جورج تاون في تخصص التاريخ عام 2012.