سفير الأردن في القاهرة: زيارة ولي العهد تاريخية.. ونستعين بتجارب مصر

قال السفير أمجد العضايلة، سفير الأردن بالقاهرة، إن زيارة الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد المملكة الأردنية الأخيرة إلى مصر حظيت بحفاوة كبيرة، مشيرًا إلى أن الزيارة بدأت بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين

وأضاف «العضايلة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، أن تلك الزيارة تعد تاريخية، لأنها الأولى من نوعها على مستوى العلاقات الرسمية الثنائية بين البلدين.

وقال السفير أمجد العضايلة، إن ولي عهد المملكة الأردنية أشاد خلال الزيارة بالإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين البلدين الشقيقين.

الاستفادة من تجربة مصر في كل المجالات

وأوضح أنه عقب لقاء الأمير بالرئيس السيسي، التقى وزير الصناعة والتجارة، للتعرف على التجربة المصرية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاونية في مجالات السياحة والاقتصاد، الأمر الذي يشكل مزيدًا من التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين.

وتابع سفير الأردن بالقاهرة: «تم افتتاح معرض سياحي للاطلاع على الأماكن السياحية في المملكة، مع ربطها بالمشاريع المصرية للترويج للسياحة الأردنية».

ولفت إلى أن الأمير قد عقد اليوم لقاء مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس تم الحديث خلاله عن التوسعة التي حدثت بالقناة، معلقًا: «التوسعة مهمة وإنجاز مهم، شهدنا هذا التوسع في عدد السفن، واستمعنا لإنجازات المنطقة الاقتصادية ومنطقة العقبة».

لقاء الإمام الطيب شيخ الأزهر

وأكد أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد زار الحسين بن عبد الله، وكانت إحدى المحطات الهامة للأمير، وأكد فيها أن مشيخة الأزهر هي منارة لتوضيح صورة الإسلام المعتدل والدفاع عن رسالة الإسلام السمحة.

وقال إن الأمام الأكبر أبدى حرصه الكبير ليكون للأمير الشاب دور ريادي في دعم المبادرات الشبابية، والتي تدافع وتحمي صورة الإسلام السمحة.

وتابع: «وأكد على ضرورة نشر تعاليم الدين الحنيف الذي أنقذ البشرية بمحطات كثيرة في تاريخ الأمة، وكان حريص على أن يكون هناك مجال للتعاون بين الأزهر والأردن وصاحب السمو الملكي، كما دعا الطيب إلى زيارة الأردن».