ركاب طائرة الأردن يغنون مع تامر حسني أثناء ذهابه لإحياء حفل زفاف ولي العهد

كشف منظم الحفلات ياسر الحريري تفاصيل الرحلة التي سافرت صباح اليوم إلى المملكة الأردنية وأقلت الفنان تامر حسني من أجل إحياء حفل زفاف ولي عهد الأردن.

تامر حسني يشدو هدلعني في الطائرة

وأوضح الحريري، عبر صفحته على موقع «فيسبوك» قائلا: «يا جماعة وإحنا في الطيارة، كل الطيارة اتقلبت على تامر حسني وكلهم قاعدين يغنوا أغاني تامر حسني وهو بالتواضع رجعلهم ورا وقعد يغني معاهم، ومن النهارده هدلعني».

يقام حفل غناء ولي العهد في استاد عمّان الدولي بمدينة الحسين الرياضية، بمشاركة الفنان أحمد سعد، راغب علامة وفنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، إضافة إلى عدد من الفقرات الاستعراضية.

الحفل سيشارك فيه كل من تامر حسني وراغب علامة

الجدير بالذكر أن الديوان الملكي الهاشمي الأردني أعلن على «تويتر» في 17 أغسطس الماضي خطبة رجوة من الحسين ولي عهد الأردن، الابن البكر للملك عبدالله الثاني، وأُقيم حفل الخطوبة في منزل والد آل سيف في الرياض، وحضر الحفل إلى جانب ملك الأردن الأمير الحسن بن طلال، الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، الأمير علي بن الحسين، الأمير هاشم بن الحسين، الأمير غازي بن محمد، الأمير راشد بن الحسن، وأفراد من عائلة آل سيف.