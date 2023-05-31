أستاذ اقتصاد: مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم جاء في توقيت مهم

قالت الدكتورة غادة موسى، أستاذ بكلية الاقتصاد، وعضو مجلس أمناء كتلة «الحوار»، إن المجلس الأعلى للتعليم والتدريب اقتراح مهم وفي توقيت مهم جدا، مضيفة أن الهدف الآن هو حوكمة مشروع القانون، عبر النظر إلى كيفية اتخاذ القرار من خلال خبراء ومستشارين ومهمومين بقضية التعليم.

موسي: يجب تحديد وقت لتنفيذ القرارات

وتابعت خلال استضافتها مع الإعلامي هشام عبدالتواب في برنامج «الحوار الوطني» على شاشة إكسترا نيوز، أنه يجب التركيز على وجود خبراء في التعليم، وتنفيذيين لديهم خبرة داخل المجلس، حتى نخرج بقرارات لها جدول زمني محدد، واستراتيجية لها توقيت محدد تنتهي فيه، وبالتالي يمكن حساب تكلفة المشروع، وهل مخرجاته ستكون مناسبة لهذه التكلفة.

وانطلق الحوار الوطنى منذ أكثر من شهر لتدشين مرحلة جديدة من مسيرة البلاد، وأن يتحمل الجميع مسئولياته التى اختير من أجلها، ويشارك فيه كل أطياف المجتمع المصري.