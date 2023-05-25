أستاذ قانون دولي لـ«القاهرة الإخبارية»: الديموقراطيون يحاولون منع ترامب من الترشح للرئاسة

أكد البروفيسور جابريال سوما، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس السابق دونالد ترامب، أن الحزب الديموقراطي يحاول بجميع الطرق منع الرئيس السابق ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتًا إلى أنهم حاولوا منعه من خوض الانتخابات في 2016 بدعوى علاقته بروسيا.

مكتب التحقيقات الفيدرالية تدخل ضد ترامب في انتخابات 2020 لصالح بايدن

وأوضح سوما، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مكتب التحقيقات الفيدرالية تدخل ضد ترامب في انتخابات 2020 لصالح بايدن وأرسل رسائل لوسائل التواصل الاجتماعي بأن الاتهامات الموجهة لبايدن وابنه وحصولهم على أموال من الصين وروسيا وأوكرانيا أنها معلومات روسية غير صحيحة.

يحاولون منع ترامب من الترشح لانتخابات الرئاسة من خلال القضاء الأمريكي

ولفت إلى أنهم يحاولون منع ترامب من الترشح لانتخابات الرئاسة من خلال القضاء الأمريكي، مشيرًا إلى أن الأكثرية في الحزب الجمهوري تريد أن يكون ترامب هو المرشح الرئاسي، معتبرًا أنه الأكثر حظًا في الحزب الجمهوري.