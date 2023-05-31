نجل ضحية حادث شيراتون المطار بالقاهرة: قائد السيارة نفذ حركات استعراضية

روى «أحمد أشرف» نجل الطبيب ضحية حادث شيراتون المطار، في محافظة القاهرة، الذي أسفر عن مصرع شخصين بسبب قائد سيارة كان يسير بسرعة جنونية، بأحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة النزهة، موضحًا أن الحادث بدأ عندما انتهوا من تلقي عزاء جدته، وكان والده الطبيب وشقيقته في مسجد الصديق بمساكن شيراتون، وفوجؤا بسيارة تسير بسرعة جنونية ظهرت، وقام السائق بعمل حركات استعراضية في الشارع، ثم دهس والدهما.

ليست أول حادثة تحدث

وأضاف نجل ضحية حادث شيراتون المطار في حديثه لـ«الوطن»: «أحد السكان قال إن هذه السيارة دائما ما تظهر في المنطقة بحركات استعراضية وتسبب حالة من الخوف والهلع للناس، وقائد السيارة يسير على سرعة 160 كيلو متر، وقطع 6 حارات، رغم أن هذه المنطقة سكنية وتكتظ بالكثير من الأطفال»، لافتًا إلى أن هذا الطريق شهد حوادث كثيرة راح بها ضحايا.

وأشار إلى أن والده لفظ أنفاسه الأخيرة لحظة الحادث، وشقيقته فارقت الحياة في المستشفى أثناء محاولة إسعافها، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

استدعاء شهود العيان

وباشرت النيابة تحقيقاتها الموسعة، مع المتهم وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، كما استدعت النيابة شهود العيان الذين تواجدوا لحظة وقوع الحادث.

العقوبة القانونية

وقال المحامي حسين ياسر كامل الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن هذه الواقعة من المتوقع أن تكون قتل خطأ وفقًا لما نصت عليه المادة 238، من قانون العقوبات على «من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه».

7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص

ولفت إلى أن إحدى هاتين العقوبتين «تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات».