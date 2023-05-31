تفاصيل حادث شيراتون المطار.. سائق يدهس طبيبا وابنته

تواصل التحقيقات في حادث شيراتون المطار الذي أودى بحياة طبيب وابنته بعد أن دهستهما سيارة ملاكي مسرعة، إذ أمرت النيابة بنقل الطبيب وابنته إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنهما، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، كما قررت حبس سائق السيارة المتسببة في الحادث 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل حادث شيراتون المطار

أما عن تفاصيل حادث شيراتون المطار، ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بالنزهة يفيد وقوع حادث بمنطقة شيراتون المطار، وعلى الفور لنتقل رجال الشرطة إلى المكان، وبالانتقال والفحص تبين مصرع طبيب وابنته بعد أن دهستهما سيارة ملاكي مسرعة، ما أسفر أيضا عن تحطم سيارتين ومحل تجاري.

ضبط قائد السيارة

وعلى الفور ضبط رجال الشرطة قائد السيارة وتحرير محضر بالحادث، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، وباشرت التحقيق مع السائق، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.

شهود يروون التفاصيل

وأوضح شهود العيان على حادث شيراتون المطار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطبيب أشرف الكيلاني وابنته دينا كانا عائدين من تلقي عزاء والدة الطبيب في مسجد الصديق بمساكن شيراتون، وخلال انتظارهما أسفل منزلهما فوجئوا بسيارة كانت تسير بأقصى سرعة، لتقوم السيارة بالاصطدام بهما بشدة ودهسهما، ومن شدة الصدمة لفظا أنفاسهما الأخيرة في الحال.

التحفظ على السائق

وتسبب الحادث في تحطيم أحد الأكشاك القريبة من الواقعة وخراب ممتلكات ووفاة أرواح بريئة، وقام الأهالي بالتحفظ على السائق وتسليمه للشرطة.