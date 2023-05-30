«أمن القاهرة» يكثف جهوده لكشف أسباب مصرع سيدة حرقا بمدينة السلام

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع ربة منزل حرقا بمدينة السلام، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

إصابة سيدة بحروق

تلقى مأمور قسم شرطة السلام ثان إخطارا من أحد المستشفيات بوصول سيدة مقيمة بدائرة القسم مصابة بحروق في أماكن متفرقة بالجسد، في ظروف غامضة، ولفظت أنفاسها الأخيرة بمجرد دخولها إلى قسم الحروق بالمستشفى.

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات الحادث

بالانتقال تبين وفاة سيدة تدعى «أمل.إ.ر»، في العقد الرابع من العمر، إثر وصولها للمستشفى مصابة بحروق بالغة في أماكن متفرقة من جسدها، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود من قبل ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول لكشف ملابسات الواقعة بسؤال شهود العيان وجيران المتوفية.