تفاصيل مأساوية في مصرع طبيب وابنته إثر حادث سير بالنزهة.. «ماتا في ثوانٍ»

حادث مأساوي شهده أحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة النزهة، عندما لقى طبيب وابنته مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بمساكن شيراتون المطار، بعد أن دهستهما سيارة ملاكي مسرعة، ما أسفر أيضا عن تحطم سيارتين ومحل تجاري، وجرى نقل الطبيب وابنته إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنهما.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث الأليم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، أمس الثلاثاء، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغاً بمصرع مواطن وابنته أسفل منزلهما بمساكن شيراتون المطار، إثر حادث مروع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتبين مصرع طبيب يدعى «أشرف أ» وابنته «إنجي» بعد أن دهستهما سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة، ما أسفر أيضا عن تحطم سيارتين ملاكي ومحل تجاري.

حبس السائق

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة وتحرير محضر بالحادث، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، وباشرت التحقيق مع السائق، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.

تفاصيل مبكية يرويها شهود العيان

شهود العيان كشفوا تفاصيل الحادث الأليم الذي أصبح حديث الساعة، أكدوا في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحادث بدأ عندما انتهى الطبيب أشرف الكيلاني وابنته دينا، من تلقي عزاء والدته في مسجد الصديق بمساكن شيراتون، وكان ينتظر أسفل منزله في منطقة شيراتون برفقة ابنته، حتى فوجئ بسيارة كانت تسير بأقصى سرعة، وفي مشهد مرعب شاهده الكثير ممن تواجدوا لحظة الحادث، صدمت السيارة الطبيب وابنته، فلفظا أنفاسهما الأخيرة في ثوان معدودة».

الحادث تسبب في تحطيم أحد الأكشاك القريبة من الحادث

وأضاف شاهد العيان أن «الحادث تسبب في تحطيم أحد الأكشاك القريبة من الحادث، وتسبب السائق في موت أرواح وخراب ممتلكات، وحاول الهرب ولكن المتواجدين تحفظوا عليه حتى حضرت الشرطة وألقت القبض عليه، ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليه ليكون عبرة لغيره».