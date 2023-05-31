يدور سؤالًا واحدًا في عقول الطلاب حول خطوات استخراج بيان نجاح الشهادة الإعدادية أون لاين 2023 والأوراق المطلوبة، بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، حيث يرغب الكثير من الطلاب في استخراج بيان نجاح لاستخدامه في تنسيق الثانوية العامة 2023 أو تنسيق بدائل الثانوية أو حتى مدارس التعليم الفني والزراعي والتمريض وغيرها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات استخراج بيان نجاح الشهادة الإعدادية أون لاين 2023 والأوراق المطلوبة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

استخراج بيان نجاح الشهادة الإعدادية أون لاين 2023

وتتيح مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات استخراج بيان نجاح الشهادة الإعدادية أون لاين 2023 بسهولة ويسر دون الحاجة إلى الذهاب للإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم، فضلًا عن توافر بيان نجاح الشهادة الإعدادية في كل إدارة تعليمية.

خطوات استخراج بيان نجاح الشهادة الإعدادية أون لاين 2023

وفيما يخص خطوات استخراج بيان نجاح الشهادة الإعدادية أون لاين 2023 فإنّها تتم بسهولة ويسر من خلال موقع دليل الخدمات العامة للطلاب عبر إتباع الخطوات الآتية.

الدخول على الموقع من خلال الضغط هنـــــــــــا. اختيار المحافظة. اختيار المنطقة. إدخال المستندات المطلوبة. استلام بيان النجاح في اليوم التالي وطباعتها.

ما هي الأوراق المطلوبة لاستخراج بيان نجاح؟

وفيما يخص سؤال الطلاب حول ما هي الأوراق المطلوبة لاستخراج بيان نجاح الشهادة الإعدادية 2023؟ فإنّها تتمثل في الآتي:

حوالة بريدية باسم مدير عام الإدارة التعليمية. حوالة بـ 10 جنيهات للطالب. حوالة بـ 1 جنيهًا طابع تعليمي. نموذج طلب.

شروط الحصول على بيان نجاح الشهادة الإعدادية أون لاين 2023

وحول بيان نجاح الشهادة الإعدادية أون لاين 2023 فإنّها تتمثل في نقطتين رئيسيتين وهما:

أن يكون المتقدم للحصول على بيان نجاح الشهادة الإعدادية أون لاين 2023 طالبًا مقيدًا بالصف الثالث الإعدادي.

أن يكون الحد الأدنى لسن الطالب 15 عامًا.

هل يوجد بيان نجاح مستعجل؟

- ويتساءل العشرات من الطلاب حول هل يوجد بيان نجاح مستعجل؟ فإنّ مديريات التربية والتعليم تتيح الحصول على بيان نجاح مستعجل في نفس اليوم بفارق سعر بسيط عن الطلب العادي حيث يأتي كالتالي:

- تبلغ قيمة التصديق على الشهادة الدالة على النجاح 4.5 جنيهًا للطلب العادي بينما تبلغ 7.5 جنيهًا للطلب المستعجل.

- تبلغ قيمة التصديق على بيان أو كشف درجات باللغة العربية 5 جنيهات للطلب العادي، و8 جنيهات للطلب المستعجل.

- تبلغ قيمة التصديق على بيان أو كشف درجات باللغة العربية ومصدق عليه لتقديمه خارج الجمهورية 5.5 جنيهًا للطلب العادي، بينما يبلغ 8.5 جنيهًا للطلب المستعجل.

- تبلغ قيمة التصديق على بيان أو كشف درجات مترجم إلى لغة أجنبية 5 جنيهات ونصف للطب العادي، بينما تبلغ 8.5 جنيهًا للطلب المستعجل.

- تبلغ قيمة التصديق على بيان أو كشف درجات مترجم إلى لغة أجنبية ومصدق عليه لتقديمه خارج الجمهورية 6 جنيهات للطلب العادي، و9 جنيهات للطلب المستعجل.