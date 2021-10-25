تعرف على خطوات تقديم طلب استخراج بيان نجاح أو رسوب

يبحث الكثير من أولياء الأمور على محركات البحث جوجل، ومنصات التواصل الاجتماعي، عن طلب استخراج بيان نجاح أو رسوب، للطلاب بجميع المرحل التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة بجميع أنواعها.

وتستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، طلب استخراج بيان نجاح أو رسوب، إلكترونيًا من علي موقع دليل الخدمات العامة، أو يدويًا من المديريات والإدارات التعليمية.

خطوات استخراج بيان نجاح أو رسوب يدوياً

حددت المديريات التعليمية الخطوات والأوراق المطلوبة لاستخراج بيان نجاح أو رسوب، من مكاتب البريد لجميع المراحل التعليمية وهي كالتالي:-

ـ التوجه إلى مكتب البريد التابع للإدارة التعليمية.

ـ عمل حوالة بريدية باسم الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

ـ سداد مبلغ 10 جنيهات أجرة حوالة بريدية.

ـ شراء طابع تنمية مشروعات بقيمة 10 جنيهات.

ـ تأكد من كتابة اسم الطالب في الحوالة البريدية.

ـ يتوجه الطالب بعد ذلك إلى الإدارة التابع لها وتسليم الحوالة وطابع تنمية المشروعات.

ـ استلام بيان النجاح خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بيان نجاح ورسوب

وترصد "الوطن" خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة لاستخراج بيان نجاح أو رسوب من الإدارات التعليمية وهي كالتالي:-

شهادة ميلاد مميكنة حديثة للطالب.

ـ شهادة من المدرسة أو بيان النجاح.

- 8 صورة شخصية بخلفية بيضاء.

- صورة بطاقة ولى الأمر.

ـ استمارة التقدم الإلكترونية.

استخراج بيان النجاح والرسوب إلكترونيًا

وبالنسبة لاستخراج بيان النجاح إلكترونيًا من على موقع دليل الخدمات العامة، خلال الخطوات التالية وهي كالتالي:-

- الدخول على موقع دليل الخدمات العامة.

- اختيار المحافظة والمنطقة التابع لها الطالب ثم الإدارة التعليمية.

المستندات المطلوبة وهي:

1- حوالة بريدية باسم مدير عام الإدارة التعليمية.

2-حوالة للطالب العادي.

3- حوالة طابع تعليمي.

4- نموذج طلب.