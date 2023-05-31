موعد تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في الإسماعيلية

أعلن الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية، أن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في الإسماعيلية الترم الثاني بدأ اليوم الأربعاء بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية أمس الثلاثاء فور اعتمادها من اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وإعلان أسماء العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في الشهادة الإعدادية وشهادات الدمج.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في الإسماعيلية.. الترم الثاني

وقال الدكتور محمد بحيري في تصريحات لـ«الوطن»، إن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في الإسماعيلية الترم الثاني مستمرة لمدة 15 يوم متواصلة حتى يوم 14 يونيو الجاري.

وأضاف أن الإدارات التعليمية المختلفة وديوان عام مديرية التربية والتعليم تستقبل أولياء الأمور الراغبين في التقدم بطلبات التظلم علي نتيجة الشهادة الإعدادية لبدء فحص الطلبات وإعادة التصحيح مرة أخري في المواد التي تم التظلم عليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أعلن ظهر أمس الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 80.29%، بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد في كافة اللجان والمدارس بحضور مدير مديرية التربية والتعليم الدكتور محمد بحيري.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها بلغ 26 ألفًا و850 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين للامتحانات 26 ألفًا و521 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 21 ألفًا و294 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 80.29%.