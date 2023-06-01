«أولهم سمير غانم».. أحمد يبدع في رسم المشاهير بالشاي والعسل والحبر

داخل غرفة مليئة بلوحات مميزة رسمت بالشاي والعسل والحبر يجلس أحمد الشافعي ابن الدقهلية ليرسم ملامح المشاهير على لوحاته، إذ يبدأ في أول الرسمة بتحديد ملامح الوجه بالعسل، وينهي مظهرها الخارجي باستخدام الشاي، ليتحول من مجرد هاوٍ يرغب في تعلم الرسم البسيط إلى فنان مبدع وصاحب جانب مختلف له في مجال الرسم من خلال أدوات جديدة بالشاي، والحبر، والعسل.

رحلة «أحمد» مع الرسم بالأدوات المختلفة

سرد أحمد الشافعي صاحب الـ22 عاما، لـ«الوطن»، بداية رحلته مع الرسم منذ الصغر، إذ بدأ تعلم الرسم في صغره، واستمر به ليبدع في الرسم بالأدوات التقليدية في البداية، لكنه قرر أن يستخدم أدوات مختلفة: «الأول تعلمت الرسم بشكله التقليدي مع ناس كثيرة، لكن بعدها قررت أني لازم أغير من نمط رسمي، وإلا هفضل طول عمري في مكاني، واسمي هيموت».

أحمد يبدع بالرسم بالشاي والعسل والحبر

وأضاف ابن دكرنس بالدقهلية أنه حاول البحث عن أكثر من طريقة مختلفة، فعثر على الرسم بالشاي والعسل والحبر، وبدأ يعمل بها منذ 3 سنوات: «بدأت أبحث عن طريقة جديدة للرسم، وفعلا رسمت بالحبر والشاي والعسل منذ 3 سنوات، كنت متخوفا من النتيجة، لكن الحقيقة أبهرتني، وشجعتني أني أكمل».

واستكمل أنه على الرغم من التحاقه بكلية الحقوق جامعة المنصورة إلا أن الأمر لم يمنعه عن ممارسة عشقه للرسم: «عمر الكلية ما كانت عائق لي بالعكس كنت برسم عادي، وأنا بدرس، واتعلمت كثير عن مجال الرسم، وأتقنته من خلال كورسات مختلفة».

بداية رسم أحمد الشافعي للمشاهير

وأوضح أن أول رسمة قام بعملها للمشاهير كانت للفنان سمير غانم يوم رحيله: «عرفت أنه مات فقررت أرسم له رسمة مميزة، وبالفعل عملتها في نفس اليوم، وعرضتها على السوشيال ميديا، فضلت تنتشر لغايه ما وصلت لدنيا وإيمي سمير غانم، وعجبتهم، ورامي راضون عجبته، وده كان دافع لقدام».

وأشار إلى أنه اعتمد على أدوات مختلفة في رسم المشاهير سواء الحبر أو الشاي والعسل، وما زال يبحث عن طرق وأدوات جديدة ومختلفة ليستطيع من خلالها رسم المشاهير: «لسه في الحلم خطوات لقدام بطرق مختلفة ومميزة، هو ده هدفي أن اسمي يفضل معروف طول العمر، وأنجح وأترك أثر في مجال الرسم برسوماتي المختلفة».