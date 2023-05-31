«مساء DMC» يقدم حلقة ضمن «من الشارع إلى الحوار الوطني» بجامعة القاهرة

قدم الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، حلقة خاصة ضمن سلسلة حلقات «من الشارع إلى الحوار الوطني»، من داخل جامعة القاهرة مع طلاب وطالبات الجامعة.

مقترحات الطلاب للحوار الوطني

وقال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن هناك مطلباً رئيسياً للطلاب يتمثل في السرعة في منح تصاريح المشروعات، وهو من أوائل الملفات التي سيتم طرحها داخل لجنة الشباب بالحوار الوطني، ودعم الأنشطة الطلابية.

وقال باسم حسام، طالب في كلية التجارة، إنه سمع عن الحوار الوطني، وما عرفه أنه يطرح الآراء المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، متمنيا طرح قضايا متعلقة بملف الرياضة أو الأنشطة الطلابية بالحوار الوطني.

مناقشة مشكلات الأنشطة الطلابية

وأوضح يوسف حمدي، طالب في كلية الهندسة، أنه عرف بأن الهدف من الحوار الوطني هو مناقشة اتجاهات الدولة الفترة المقبلة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وحل المشكلات الموجودة أو المتوقعة الفترة المقبلة، متمنيا مناقشة دعم الأنشطة الطلابية.

ولفت أحمد ياسر، طالب في كلية الهندسة قسم تصميم، أنه سمع عن الحوار الوطني، حيث يستضيف كل المفكرين وذوي الآراء المختلفة والمعارضة وغير المعارضة بهدف التقدم لمصر للأمام، متمنيا أن يكون هناك دعم مادي تدعم الطلاب في تصميماتهم بمشروعات تخرجهم.