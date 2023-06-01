اللقطات الأولى لحادث ميكروباص الطريق الأوسطى.. وفيات ومصابون وسائق هارب

حصلت «الوطن» على 6 صور رصدت اللقطات الأولى لحادث ميكروباص الطريق الأوسطي بمدينة أكتوبر أمام مدينة أبناء الجيزة، والذي راح ضحيته أكثر من 9 أشخاص وأصيب 4 آخرين نتيجة اشتعال النيران بسيارة الميكروباص، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الحادث المروع

بدأ الحادث بتلقي بلاغ من عمليات النجدة بنشوب اشتعال بسيارة ميكروباص بالطريق الأوسطى ووجود متوفين ومصابين، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة قيادة سائق 40 عاما، من الخلف بسيارة ميكروباص تعمل بالغاز الطبيعي أدى إلى اشتعال الميكروباص بالكامل وتفحم 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين بإصابات خطيرة، وفر سائق المقطورة هاربا.

جهود مكثفة للقبض على سائق المقطورة

وتكثف مباحث أكتوبر ثالث جهودها لضبط السائق الهارب، تم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وحُرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.