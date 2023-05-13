مصرع عامل في حادث تصادم بحدائق أكتوبر أثناء عبوره الطريق

لقي عامل مصرعه في حادث تصادم، أثناء عبوره طريق «الفيوم - أكتوبر» في نطاق منطقة حدائق أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر، بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم، أسفر عن مصرع شخص على طريق الفيوم.

وكلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، رجال المباحث بالتوجه إلى مكان الحادث.

مصرع عامل في حادث تصادم

وتبين من الفحص أنّه في أثناء سير سيارة ملاكي يقودها عاطل 30 عاما، اختلت عجلة القيادة في يده ما أدى إلى اصطدامه بعامل 28 عاما، في أثناء عبوره الطريق، ولقي العامل مصرعه في الحال، ورُفعت آثار الحادث، وعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وتحفظت قوات الأمن على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.